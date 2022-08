23-08-2022 08:30

In casa Juventus ci si sta rendendo conto che, in rosa, ci sono dei giovani rampanti che potrebbero fare molto comodo non solo per il futuro ma anche per il presente. Fabio Miretti, Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella.

Juventus, i giovani italiani sono una risorsa preziosa

La società bianconera continua a cercare rinforzi sul mercato. Da tempo, si lavora per arrivare a Leandro Paredes ma, in realtà, il popolo bianconero spinge affinché venga data una vera chance alle giovani leve azzurre in rosa, ossia Fabio Miretti, Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella.

Il primo è stato uno dei migliori nella sfida contro la Sampdoria (da subentrato) mentre Nicolò Rovella ha fatto tantissimo in meno di 10′ in campo. E, in tanti, attendono di vedere all’opera Nicolò Fagioli, indicato come un talento naturale.

Juventus, Allegri sta pensando di tenerli tutti e tre

Max Allegri, nel post match della sfida pareggiata con la Sampdoria, è stato chiaro sul futuro dei tre centrocampisti italiani: “Sono molto contento dei tre, Miretti e Rovella sono entrati bene ma ci vuole un po’ di pazienza perché senza un po’ di esperienza qualcosa paghi. Per giocare a certi livelli serve. Sono molto contento e valuteremo cosa fare prima della chiusura del mercato“.

In realtà, i tifosi della Vecchia Signora si sono già schierati: nessuno deve fare le valigie (si parla del passaggio di Nicolò Rovella al Monza) e, soprattutto, gli deve essere data la possibilità di giocare con continuità.

Juventus: aspettando Pogba, i giovani sono la soluzione

La Juventus, nel prossimo turno di campionato, se la vedrà con la Roma dell’ex Paulo Dybala. Paul Pogba non sarà disponibile e la prestazione del terzetto titolare McKennie-Locatelli-Rabiot non ha incantato con la Samp.

C’è chi spera che Max Allegri abbia il coraggio di dare una vera chance a uno o più dei tre giovani centrocampisti azzurri. Da ricordare che parliamo di due classe 2001 (Rovella-Fagioli) e di un 2003 (Fabio Miretti).

