Roma, Zaniolo infortunato: i tempi di recupero

22-08-2022 21:41

Serata a metà per la Roma. Vittoria sul campo all’Olimpico contro la Cremonese, ma infortunio alla spalla sinistra per Nicolò Zaniolo dopo un contrasto con Lochoshvili. L’azzurro classe 1999 è uscito dal campo in barella poco prima dell’intervallo ed è stato portato subito a Villa Stuart per gli esami strumentali.

Lussazione alla spalla per Zaniolo, che non dovrà però essere operato. Per quanto riguarda i tempi di recupero, il giocatore dovrebbe stare fermo per tre-quattro settimane e rientrare così a questo punto dopo la sosta per le Nazionali di fine settembre.