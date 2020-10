Roberto D'Aversa è pronto a tornare

Dopo il divorzio dal Parma, nonostante il contratto in essere fino al 2022, Roberto D’Aversa è pronto per tornare ad allenare. Diversi i club pronti a puntare sul tecnico di origini abruzzesi, in A e in B.

La società più interessata pare essere il Crotone, dove la posizione di Giovanni Stroppa è in bilico dopo il misero punticino racimolato nelle prime cinque giornate di campionato: le prossime partite contro Atalanta e Torino potrebbero essere decisive per il futuro del tecnico lombardo.

D’Aversa è però seguito anche dal Monza, reduce da un inizio deludente in Serie B: la panchina di Cristian Brocchi scricchiola e l’ad Adriano Galliani potrebbe decidere di puntare su un allenatore che ben conosce la piazza, per avervi giocato tra il 1996 e il ’99.

Tornando in Serie A, non si esclude la clamorosa ipotesi del ritorno al Parma, dove è critica la posizione di Fabio Liverani, ma attenzione anche al Torino: il presidente granata Urbano Cairo ha ancora fiducia in Marco Giampaolo, ma l’ultimo posto dei granata, proprio insieme al Crotone, non fa stare tranquillo l’ex allenatore del Milan, che non potrà più sbagliare già dalla prossima partita contro la Lazio e nel recupero contro il Genoa.

OMNISPORT | 26-10-2020 15:41