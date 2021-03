Roberto D'Aversa fa un annuncio su Gervinho

La prestazione offerta contro l’Inter, nonostante la sconfitta, ha confermato che il Parma di Roberto D’Aversa è in crescita come già si era intuito nelle partite pareggiate contro Udinese e Spezia.

La classifica è però drammatica, per questo contro la Fiorentina un risultato diverso dalla vittoria farebbe scemare ulteriormente le speranze di lottare fino alla fine per la salvezza, magari per provare a coinvolgere i viola nella bassa classifica.

“Dobbiamo giocare contro la Fiorentina come se fosse l’Inter – ha detto il tecnico crociato in conferenza stampa – Il nostro obiettivo è di fare risultato pieno in ogni partita, ma dobbiamo giocare con serenità per evitare di commettere i soliti errori mantenendo cattiveria e intensità. Proveremo a sfruttare i loro difetti”.

Resta però l’emergenza in attacco, dove non si esclude un nuovo utilizzo di Brunetta come falso centravanti viste le precarie condizioni delle prime punte di ruolo: “Il minutaggio dei miei due attaccanti è piuttosto limitato. Con l’Inter, essendo sotto, ho forzato e li ho buttati nella mischia. Al momento sia Inglese che Pellè sono molto indietro di condizione. Gervinho è convocato, il provvedimento disciplinare è nato e morto contro l’Udinese. Si era fatto male, poi oggi si è tornato ad allenarsi con la squadra”.

OMNISPORT | 06-03-2021 15:50