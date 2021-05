Robertson lancia Westbrook: "È tra i più forti di sempre"

Grazie all’ennesima super-prestazione, decisiva per la vittoria dei Wizards sui Raptors nello scontro diretto per i playoff, Russell Westbrook è a un passo dal raggiungere un record storico per la NBA, quello del primato assoluto di triple doppie.

Un record che resiste da più di 50 anni e che appartiene a un mito come Oscar Robertson, uno dei più forti giocatori di tutti i tempi della Nazionale Usa in era non professionistica.

Intervistato dal New York Times, l’ex guardia dei Cincinnati Royals e dei Milwaukee Bucks ha parlato del proprio primato di 181 triple doppie in 14 stagioni (Westbrook è a 180), affermando di… averlo scoperto solo molto dopo averlo stabilito:

“Ero all’oscuro di questo record quando giocavo. L’ho scoperto diversi anni dopo il mio ritiro. In quegli anni i giornalisti si concentravano soprattutto sul punteggio, sui punti che facevi e sui tiri che segnavi o sbagliavi. Non c’era molta pubblicità per le altre statistiche. Ho scoperto il mio record solo quando andando indietro negli anni qualcuno ha scoperto i miei numeri. Io per primo ne rimasi sorpreso. Non ho mai pensato di dover segnare per forza, non ho mai pensato di dover prendere tanti rimbalzi, o fare tanti assist. Io ho sempre e solo pensato a pensato solo a vincere”.

Segue una vera e propria lode delle qualità di Westbrook: “Penso che questo discorso del non aver mai vinto un anello si faccia solo quando si parla di grandi campioni. I giocatori non vincono i campionati da soli. Mi piace moltissimo il modo in cui gioca Russell, secondo me è una delle guardie più forti della storia. È un ragazzo dinamico, atletico, ma che capisce anche tanto di basket. In molti pensavano che a Washington non avrebbe fatto bene, o che comunque non avrebbe giocato ai livelli mostrato a Houston e soprattutto a Oklahoma City. Sono felice che sia lui a superare il mio record. Faccio da tempo il tifo per lui”.

OMNISPORT | 07-05-2021 10:41