Rocco Commisso fissa la data per il nuovo stadio

L’entusiasmo dei tifosi della Fiorentina per il cambio di proprietà è destinato a proseguire viste le serie intenzioni che il presidente Rocco Commisso ha riguardo alla costruzione del nuovo stadio.

Dopo aver acquistato i terreni a Bagno a Ripoli dove sorgerà il nuovo centro sportivo, l’imprenditore italo-americano vuole infatti accelerare anche sul fronte-stadio. A confermarlo il fatto che nella giornata di venerdì Comisso è tornato a Firenze per affrontare il discorso con il sindaco Dario Nardella.

I due si sono incontrati a Palazzo Vecchio e al termine del summit Commisso ha promunciato parole importanti: “Siamo continuando a lavorare, si è parlato di 48 mesi, noi vogliamo impiegarne 47. L’obiettivo è far giocare la Fiorentina nel suo nuovo stadio a settembre 2023. Tutto deve essere a posto, dai costi per il terreno alla costruzione fino alle infrastrutture. Voglio avere il controllo della zona in cui investo”.

“I punti di Commisso sono gli stessi nostri. C’è sintonia, ci siamo dati lo stesso obiettivo e siamo già partiti. Abbiamo accettato la sfida” ha invece commentato Nardella.

SPORTAL.IT | 25-10-2019 21:33