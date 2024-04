Atp Madrid, Sinner contro Kotov: evitate le pallettate di Thompson. Quando si gioca, data e orario

Sinner-Kotov nei sedicesimi del Masters 1000 della capitale spagnola: il russo ha eliminato l'australiano Thompson, protagonista di un curioso incidente con Jannik in allenamento.

Sarà Pavel Kotov il prossimo avversario di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. Dopo aver superato in due set e in grande scioltezza l’amico Lorenzo Sonego nei trentaduesimi di finale, il rosso di San Candido se la vedrà ai sedicesimi col 25enne russo, che occupa la posizione numero 72 della classifica mondiale e che è reduce da due successi più o meno convincenti sulla terra rossa “veloce” della capitale spagnola.

Chi è Kotov, il prossimo avversario di Sinner

Giocatore in crescita (a gennaio ha toccato il suo punto più alto nel ranking, arrivando al 61mo posto), Kotov non ha ancora vinto un titolo ATP e in carriera vanta una sola finale nel circuito maggiore, quella persa a Stoccolma lo scorso ottobre contro Gael Monfils. Il russo nel primo turno ha battuto un enfant du pays, Albert Ramos-Vinolas, con un comodo 6-3 6-4. Al secondo ha invece piegato Jordan Thompson, l’australiano numero 32 del seeding, al termine di una dura battaglia: 5-7 6-4 7-5 il punteggio, con Thompson che aveva servito per il match sul 5-4 a proprio favore nel quarto set: occasione sprecata.

Jannik stavolta evita le pallettate di Thompson

Thompson, peraltro, era quello che venerdì in allenamento aveva – letteralmente – preso a pallettate Sinner: una alla schiena, l’altra addirittura al volto. Due “incidenti” del tutto fortuiti naturalmente e per i quali l’australiano si era subito scusato, che avevano provocato però qualche apprensione sui social. Tutto rientrato, poi, con Sinner che ha liquidato in scioltezza la pratica Sonego e ora si prepara ad affrontare Kotov con l’obiettivo di fare ulteriore strada in un torneo che, nelle sue intenzioni, dovrebbe servire soprattutto a preparare i prossimi, prestigiosi appuntamenti: gli Internazionali d’Italia a Roma e il Roland Garros.

Atp Madrid, quando gioca Sinner contro Kotov

Il match tra Sinner e Kotov si giocherà nella giornata di lunedì 29 aprile, come gli altri otto incontri del terzo turno della parte alta del tabellone. Ancora incertezza sull’orario, che sarà comunicato soltanto nel pomeriggio di domenica: avendo giocato sia Sinner che Kotov tra i primi incontri della giornata di sabato, è presumibile che il match possa aver luogo nel primo pomeriggio di lunedì (diretta tv su Sky e NOW, live su Virgilio Sport). Intanto è stato ufficializzato il programma della domenica, con una sola italiana in campo nel singolare femminile: si tratta di Jasmine Paolini, opposta alla francese Caroline Garcia nel quarto incontro in programma sul campo “Arantxa Sanchez”. Orario d’inizio presumibile? Tra le 16 e le 17.30.