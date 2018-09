Roger Federer, fine di un'era? Clamoroso crollo

Clamorosa sconfitta di Roger Federer agli ottavi di finale degli Us Open. Il fuoriclasse svizzero, vincitore di 20 Slam, è stato eliminato dall'australiano John Millman, numero 55 della classifica Atp. King Roger saluta così in anticipo il torneo di Flushing Meadows, dove si è imposto in precedenza per 5 volte, e a 37 anni comincia a interrogarsi sul suo futuro sportivo.

Millman ha piegato il campione in 4 set per 3-6, 7-5, 7-6 (9/7), 7-6 (7/3), dopo un match di 3 ore e 34 minuti. Dopo aver vinto agevolmente il primo parziale, Federer è calato notevolmente, e il 29enne di Brisbane ha conquistato i tre set successivi, imponendosi nel secondo grazie a un sorprendente break nell'ultimo gioco, e nei restanti due vincendo il tie-break.

Per Federer è la terza delusione consecutiva dopo il flop di Wimbledon e la pesante sconfitta nella finale di Cincinnati contro Djokovic, che sulla carta doveva essere il suo avversario nel prossimo turno.

"È un dei miei eroi – ha detto Millman a fine gara -, oggi non era certamente nella sua forma migliore, ma non mi lamento". L'australiano non era mai arrivato così avanti in un Grande Slam, mentre di contro Federer non usciva così prematuramente in uno Slam dal 2015 e non aveva mai perso da un giocatore fuori dalla top 50 agli Us Open. Il mondo del tennis si chiede ora quale sarà il futuro di King Roger, che a 37 anni e novantanove tornei vinti in carriera potrebbe cominciare a pensare al ritiro.

Solo alcuni giorni fa, Federer aveva così risposto alla domanda su un possibile addio alle scene: "Sono nove anni che me lo chiedono. All'inizio pensi: 'Cosa? Non può essere vero'. Poi ti convinci che è giusto che lo chiedano, perché in quel determinato momento potrei essere io stesso ad annunciarlo. Ma non lo direi subito, prima mi confronterei con la mia famiglia e con il mio team. A volte mi dico, 'L'ho detto ieri, due mesi fa, perché me lo chiedono ancora?' Prendo la cosa con il sorriso e capisco che tutti fanno il proprio lavoro".

Già in passato Federer è stato dato per finito: ma la leggenda di Basilea ha sorpreso tutti negli ultimi due anni, conquistando due Australian Open e Wimbledon nel 2017.

SPORTAL.IT | 04-09-2018 08:00