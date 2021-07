Roger Federer: "Novak Djokovic è il grande favorito qui a Wimbledon"

Archiviata la vittoria su Richard Gasquet, Roger Federer si è qualificato e contro il britannico Cameron Norrie avrà la chance di qualificarsi alla seconda settimana del torneo, suo primo obiettivo prioritario per questa fase del torneo.

Nonostante ciò Federer non è attualmente considerato tra i favoriti del torneo, e il campione svizzero, in conferenza è sembrato concordare con questo fatto ed ha parlato cosi riguardo i favoriti del torneo: “Credo ovviamente che Novak Djokovic è il grande favorito ma nel torneo ci sono tanti buoni tennisti. Berrettini arriva dalla vittoria al Queen’s e già due anni fa fece capire di giocare a buoni livelli su questa superficie, non possiamo dimenticare Alexander Zverev che se ingrana con il suo servizio può essere davvero insidioso su questa superficie.

Poi c’è Medvedev che è comunque il numero due al mondo. Ad ogni modo penso che senza dubbio Novak Djokovic è il grande favorito del torneo”

OMNISPORT | 02-07-2021 11:27