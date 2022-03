Roger Federer: sempre più pessimismo per Wimbledon

02-03-2022 12:06

C’è pessimismo sulle chance di Roger Federer di rientrare nel circuito in tempo per giocare a Wimbledon. A dirlo è Severin Luthi, capitano della Nazionale elvetica e amico del fuoriclasse: “Federer sta lavorando attivamente, cerca di fare sempre di più rinforzando il tono muscolare non solo di gamba e ginocchio, ma di tutto il corpo. La cosa più importante per lui è tornare gradualmente in campo, ma ora come ora non riesco a immaginare di vederlo giocare a Wimbledon. Anche se non posso dire che sia impossibile”, ha detto a Tages Anzeiger.

King Roger, che sta recuperando dalla terza operazione al ginocchio destro e proprio in questi giorni dovrebbe tornare ad allenarsi in campo per testare le sue condizioni, in una recente intervista si era espresso così sul suo possibile rientro: “Penso che la situazione sarà più chiara intorno ad aprile, solo allora potrò sapere a che punto è il mio fisico. Finora, non riesco ancora a correre. Non posso scattare da fermo, né frenare bruscamente. Spero di poter ricominciare a farlo nelle prossime settimane per vedere come il corpo reagisce”.

