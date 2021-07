Roglic e Van der Poel si ritirano dal Tour de France

“Abbiamo preso questa decisione insieme. Non ha senso continuare così. Ora è il momento di recuperare e concentrarmi sui miei prossimi obiettivi. Sono deluso di dover lasciare il Tour, ma devo accettarlo. Rimango ottimista e guardo avanti”. Con questo comunicato, diramato dalla Jumbo-Visma, lo sloveno Primoz Roglic ha annunciato il suo ritiro dal Tour de France per i postumi della caduta nelle prime tappe della Grande Boucle che continuano a farlo soffrire.

Poco dopo è arrivato anche il ritiro di Mathieu Van der Poel, che proprio ieri aveva perso la maglia gialla a favore di Tadej Pogacar arrivando al traguardo di Le Grand Bornand con oltre 20 minuti di distacco. Anche l’olandese non prenderà quindi il via della tappa alpina di oggi con arrivo in quota a Tignes.

OMNISPORT | 04-07-2021 13:00