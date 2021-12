Roland Fischnaller non finisce mai: è terzo a Cortina d'Ampezzo

18-12-2021 21:53

E’ arrivato il secondo podio stagionale per l’Italia nella Coppa del mondo di snowboard parallelo maschile, nel gigante in programma sulle nevi italiane di Cortina d’Ampezzo. Dopo il terzo posto di Edwin Coratti a Carezza, è stato Roland Fischnaller a issarsi nuovamente in terza posizione, in una small final che lo ha visto prevalere nelle battute finali sullo sloveno Tim Mastnak. Si tratta del podio numero 43 in carriera nel massimo circuito per il 41enne altoatesino del Centro Sportivo Esercito, a un anno di distanza dall’ultima volta proprio su questa pista. La gara è stata vinta dallo svizzero Dario Caviziel a discapito del sudcoreano Sangho Lee.

Tra gli altri italiani in gara quinto posto per Daniele Bagozza, out ai quarti con Sangho Lee, e sesta posizione per Mirko Felicetti. Più attardati Edwin Coratti 19esimo, Maurizio Bormolini 26esimo, Gabriel Messner 27esimo e Aaron March 28esimo.

In campo femminile la vittoria è andata alla ceca Ester Ledecka, che ha sconfitto nella big final la russa Sofiya Nadyrshina. Nella small final la svizzera Ladina Jenny ha beffato al fotofinish, di un solo centesimo, la portacolori delle Fiamme Oro Nadya Ochner.

Out agli ottavi, sempre contro Jenny, Lucia Dalmasso 12esima, seguita da Jasmin Coratti 37esima ed Elisa Caffont 53esima. Prossimo appuntamento con i gigantisti dello snowboard parallelo di Coppa del Mondo, sabato 8 gennaio sulle piste elvetiche di Scuol.

Comunicato Stampa FISI

OMNISPORT