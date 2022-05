Roland Garros 2022: sorpresa Rune, eliminato il finalista del 2021 Tsitsipas

30-05-2022 16:31

Seconda settimana al Roland Garros, prova Slam su terra rossa e prima grossa sorpresa al maschile. Il finalista dello scorso anno, Stefano Tsitsipas reduce dalla finale degli Internazionali di Roma 2022 si ferma, sconfitto dal 19enne Holger Rune.

Il danese si impone per 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 dopo 3 ore di gioco. Per la prima volta dal 1994 al Roland Garros approdano due teenager (lui e Alcaraz).

Il 19enne affronterà in un derby nordico Ruud. Il norvegese 23enne Casper Ruud conquista l’accesso ai quarti di finale. La testa di serie numero 8 batte, al termine di quattro set, il polacco Hubert Hurkacz.

Ruud non era mai andato così avanti in un torneo Slam: sono nel 2021, in Australia aveva conquistato gli ottavi.

Al turno precedente, Ruud, dopo una battaglia durata cinque set aveva eliminato l’italiano Lorenzo Sonego.