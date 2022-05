Roland Garros 2022, i tabelloni dei singolari

19-05-2022 22:13

Ecco gli accoppiamenti dei tabelloni del singolare maschile e di quello femminile del Roland Garros 2022. Oltre agli italiani direttamente nel tabellone principale, ci sarà Giulio Zeppieri, passato attraverso le qualificazioni.

TABELLONE MASCHILE

Djokovic (1) vs. Nishioka

Molcan vs. Coria

Bedene vs. O’Connell (WC)

Cuevas vs. Brooksby (31)

Dimitrov (18) vs. Giron

Coric vs. Taberner

Daniel vs. Munar

Qualificato vs. Schwartzman (15)

Auger-Aliassime (9) vs. Qualificato

Qualificato vs. Karatsev

Tabilo vs. Qualificato

Krajinovic vs. Opelka (17)

Van de Zandschulp (26) vs. Qualificato

Fognini vs. Popyrin

Wawrinka vs. Moutet (WC)

Thompson vs. Nadal (5)

Zverev (3) vs. Qualificato

Lajovic vs. Baez

Nakashima vs. Majchrzak

Griekspoor vs. Davidovich Fokina (25)

Isner (23) vs. Halys

Daniel vs. Barrere (WC)

Mmoh (WC) vs. Qualificato

Qualificato vs. Fritz (13)

Norrie (10) vs. Guinard (WC)

Qualificato vs. Kudla

Dellien vs. Thiem

Qualificato vs. Khachanov (21)

Korda (27) vs. Millman

Harris vs. Gasquet

Ramos-Vinolas vs. Kokkinakis

Qualificato vs. Alcaraz (6)

Ruud (8) vs. Tsonga (WC)

Ruusuvuori vs. Humbert

Sousa vs. Qualificato

Gojowczyk vs. Sonego (32)

Tiafoe (24) vs. Bonzi

Lehecka vs. Goffin

Cecchinato vs. Andujar

Qualificato vs. Hurkacz (12)

Shapovalov (14) vs. Rune

Martinez vs. Laaksonen

Qualificato vs. Qualificato

Gaston vs. De Minaur (19)

Evans (29) vs. Cerundolo

Ymer vs. Duckworth

Pouille (WC) vs. Qualificato

Musetti vs. Tsitsipas (4)

Rublev (7) vs. Kwon

Mannarino vs. Delbonis

Paire vs. Ivashka

Garin vs. Paul (30)

Basilashvili (22) vs. Cressy

McDonald vs. Qualificato

Carballes Baena vs. Otte

Qualificato vs. Sinner (11)

Carreno Busta (16) vs. Simon (WC)

Vesely vs. Johnson

Fucsovics vs. Qualificato

Balasz vs. Cilic (20)

Kecmanovic (28) vs. Etcheverry

Rinderknech vs. Bublik

Berankis vs. Djere

Bagnis vs. Medvedev (2)

TABELLONE FEMMINILE

Swiatek (1) vs. Qualificata

Riske vs. Yastremska

Schmiedlova vs. Kucova

Kovinic vs. Samsonova (25)

Halep (19) vs. Konjuh

Zanevska vs. Zheng

Cornet vs. Doi

Bronzetti vs. Ostapenko (13)

Pegula (11) vs. Q. Wang

Kalinina vs. Qualificata

Sherif vs. Kostyuk

Liu vs. Zidansek (24)

Alexandrova (30) vs. Minnen

Begu vs. Paolini

Jeanjean (WC) vs. Parrizas-Diaz

Andrianjafitrimo (WC) vs. Ka. Pliskova (8)

Badosa (3) vs. Ferro (WC)

Qualificata vs. Juvan

Qualificata vs. Rakhimova

Qualificata vs. Kudermetova (29)

Keys (22) vs. Kalinskaya

Townsend vs. Garcia

Volynets (WC) vs. Golubic

Rus vs. Rybakina (16)

(9) Collins vs. Qualificata

Rogers vs. Martincova

Udvardy vs. Qualificata

Peterson vs. Kasatkina (20)

Giorgi (28) vs. Zhang

Qualificata vs. Putintseva

Brengle vs. Qualificata

Paquet vs. Sabalenka (7)

Jabeur (6) vs. Linette

Trevisan vs. Dart

Qualificata vs. Gavrilova-Saville (WC)

Bondar vs. Kvitova (32)

Kerber (21) vs. Frech

Watson vs. Jacquemot (WC)

Sasnovich vs. X. Wang

Qualificata vs. Raducanu (12)

Bencic (14) vs. Qualificata

Andreescu vs. Qualificata

Siniakova vs. Martic

Mladenovic vs. Fernandez (17)

Anisimova (27) vs. Osaka

Qualificata vs. Qualificata

Monnet (WC) vs. Muchova

Burel vs. Sakkari (4)

Kontaveit (5) vs. Tomljanovic

Sharma vs. Gracheva

Davis vs. Bouzkova

Ruse vs. Mertens (31)

Gauff (18) vs. Qualificata

Van Uytvanck vs. Li

Haddad Maia vs. Qualificata

Kanepi vs. Muguruza (10)

Azarenka (15) vs. Bogdan

Dodin vs. Petkovic

Qualificata vs. Galfi

Pera vs. Teichmann (23)

Cirstea (26) vs. Maria

Stephens vs. Qualificata

Osorio vs. Tan (WC)

Parry vs. Krejcikova (2)

