Roland Garros 2022: Martina Trevisan non si ferma più, è nei quarti di finale

29-05-2022 13:21

Grande impresa di Martina Trevisan, che a poco più di un anno e mezzo da quelli raggiunti nel 2020 si qualifica ancora per i quarti di finale del singolare femminile del Roland Garros arrivando anche a nove partite vinte consecutivamente comprendendo quelle del vittorioso torneo di Rabat. La 28enne nativa di Firenze ha battuto in due set tiratissimi col punteggio di 7-6 7-5 la bielorussa Aliaksandra Sasnovich.

Roland Garros 2022: primo set tiratissimo vinto da Trevisan al tie-break

Il primo set è il festival delle occasioni perse, specialmente da parte di Trevisan: Martina tiene il primo servizio del match, poi ci sono quattro break consecutivi, due per parte, con la toscana prima avanti 2-0 e poi 3-1. Sasnovich recupera sul 3-3 e poi va lei in vantaggio di un break sul 6-5 ma quando deve chiudere il set si fa strappare il servizio da Trevisan che ha concretizzato solo 3 palle break su 11. Nel tie-break ci sono ben 13 punti su 22 persi da chi è al servizio e alla fine lo porta a casa Trevisan dopo aver mancato quattro set point, di cui tre sul proprio servizio, e averne annullato uno a Sasnovich.

Roland Garros 2022: Martina è già sorridente prima di giocare il match point

Anche nel secondo set la lotta è tiratissima e la prima a fare il break è Martina sull’1-1 ma restituisce immediatamente il servizio alla sua avversaria, oltretutto a zero, cosa che si ripete nell’ottavo game, quando Sasnovich va sul 5-3 ma nel momento di chiudere per allungare la partita al terzo set perde a sua volta il servizio a zero. Il break decisivo per Trevisan arriva nell’undicesimo game e poi in quello successivo recupera da 15-30 infila gli ultimi tre punti. Sul 40-30, prima di giocare il match point, Martina Trevisan è già sorridente e poi può esultare sull’ennesimo errore di Sasnovich.

Roland Garros 2022: Trevisan virtualmente vicina alle prime trenta del mondo

Un’ora e 59 minuti la durata di un match davvero complicatissimo per Martina contro la numero 47 del mondo, con questa vittoria la toscana sale dal numero 59 momentaneamente al 31: tra una settimana avrà sicuramente la sua miglior classifica di sempre. Nei quarti di finale Trevisan dovrà affrontare la vincente tra la canadese Leylah Fernandez, finalista degli ultimi US Open, e la statunitense Amanda Anisimova, semifinalista sulla terra rossa parigina nel 2019. E domani toccherà a Camila Giorgi, opposta alla russa Daria Kasatkina, provare a qualificarsi a sua volta per i quarti.