Prosegue il momento magico della Trevisan al Roland Garros

27-05-2022 15:22

Roland Garros da incorniciare fino a questo momento per Martina Trevisan.

La tennista azzurra dopo essersi aggiudicata il primo titolo nel circuito WTA a Rabat la scorsa settimana, prosegue nel suo ottimo gioco, con prestazioni di altissimo livello anche in Francia, dove ha prima eliminato in 2 set la modesta britannica Harriet Dart e, soprattutto, Magda Linette nel turno scorso.

Oggi invece, la tennista marchigiana, numero 59 della classifica mondiale, (con questo risultato la Trevisan salirà al n. 43 del mondo, best ranking in carriera) ha sconfitto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, l’australiana Daria Gavrilova Saville.

Che match è stato quello tra la Trevisan e la Aussie?L’italiana è brava, concentrata, gioca bene e trova il break nel quarto gioco del primo set. La Saville arranca, mentre la Trevisan sul 4-2 è brava e coraggiosa a salvare la palla del contro break, portandosi poi prima sul 5-2 e chiudendo il primo set 6-2.

Più combattuto il secondo set che inizia comunque appannaggio dell’italiana che si costruisce il primo break nei confronti della Saville. Non è però la svolta decisiva. La Trevisan rifiata, riordina le idee e riparte trovando il break decisivo nel quinto gioco. Martina si riporta in vantaggio per 3-2 e nel sesto game è pazzesca quando annulla ben 6 break point, portandosi 5-2. Fatta? Non ancora perchè l’australiana si riporta sotto e vince due game di fila, ma nonostante la tensione crescente, è brava a rimanere calma e a chiudere il match 6-4.

Agli ottavi la Trevisan se la vedrà contro la vincente del match tra la tedesca Angelique Kerber, numero 21 del tabellone) e Aliaksandra Sasnovich.