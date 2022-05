Roland Garros 2022: Sonego al terzo turno, Cecchinato out

26-05-2022 17:55

Nel secondo turno del singolare maschile del Roland Garros Lorenzo Sonego ha battuto in due ore e 40 minuti il portoghese Joao Sousa col punteggio di 7-6(4) 6-3 6-4.

Un match in cui il torinese ha sofferto molto nel primo set, in cui ha restituito due volte un break di vantaggio nel quarto e nell’ottavo game dopo averlo fatto nel primo e nel settimo, e in cui ha dovuto anche annullare quattro set point sul 5-6 prima di aggiudicarsi il tie-break e dominare con relativa facilità i due set successivi. Ora Lorenzo incontrerà il norvegese Casper Ruud, numero 8b del mondo.

Com’era prevedibile invece Marco Cecchinato, semifinalista nel 2018 sulla terra battuta parigina ma ben lontano da quello stato di grazia, è stato travolto per 6-1 6-4 6-2 dal polacco Hubert Hurkacz.