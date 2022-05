Roland Garros 2022, Sonego sfiora l'impresa contro Ruud

28-05-2022 22:12

Lorenzo Sonego va a un passo dal sogno al Roland Garros. Il tennista torinese esce di scena al terzo turno, ma dopo aver fatto tremare per oltre tre ore Casper Ruud, numero 8 al mondo e tra i migliori specialisti in assoluto sulla terra.

Numero 32 del seeding, Sonego ha confermato a Parigi l’ottimo stato di forma palesato nei primi turni contro e Joao Sousa, non riuscendo però ad eguagliare il proprio miglior risultato nel torneo, gli ottavi di finale del 2020, quando ad eliminarlo fu Diego Schwartzman.

Perso il primo set per 6-2, Sonego ha iniziato un’altra partita dal secondo parziale, vinto al tie break per 7-3. Ruud ha accusato il colpo, cedendo di schianto nel terzo set con due servizi persi consecutivamente per uno schiacciante 5-0 (finirà 6-1), salvo poi riprendere contatto con il match nel quarto, combattutissimo set, che ha rappresentato la svolta della partita: fatale per Sonego il break subito all’ultimo gioco sul 5-3 per Ruud che ha permesso. Qui a crollare è stato il torinese, che ha ceduto il servizio al quarto gioco del quinto set senza riuscire a recuperare e cedendo 6-3.

Negli ottavi Ruud affronterà la testa di serie numero 12 Hubert Hurcakz.