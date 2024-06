Roland Garros, Alcaraz conquista la semifinale e trova Sinner. Tsitsipas perde tra le polemiche

Carlos Alcaraz continua a giocare un grande tennis e batte senza grandi difficoltà il greco Tsitsipas che polemizza con l’arbitro per le urla del suo avversario. In semifinale sarà ancora Carlos contro Jannik

Come da pronostico: Carlos Alcaraz conquista la semifinale al Roland Garros battendo nettamente in tre set il greco Stefanos Tsitsipas. Gara sostanzialmente a senso unico con lo spagnolo che, a parte un piccolo passaggio a vuoto nel secondo set, ha sempre avuto il totale controllo del match e venerdì ci sarà ancora una volta il confronto con Sinner.

Alcaraz senza difficoltà

Carlos Alcaraz sembra non voler perdere tempo nel suo quarto di finale contro Tsitsipas e nel primo game del match piazza subito il break. Quello dello spagnolo è un dominio nel primo set con il greco che non riesce a trovare nessuna contromisura per fermare lo spagnolo che non rischia praticamente mai e al nono gioco mette a segno anche il secondo break e chiude con un comodissimo 6-3.

Nel secondo set la musica non cambia con Carlitos che mette subito a segno il break ma quando il match sembra indirizzato verso il 2-0, il greco riesce a piazzare il controbreak e a trascinare la gara al tiebreak. Ancora una volta nel momento decisivo Tsitsipas non riesce a trovare continuità nei punti decisivi e per lo spagnolo arriva il 2-0. Nel terzo il greco prova a tenere il ritmo del suo avversario fino al 3-3 poi è ancora una volta Carlitos a mettere le marce alte e a conquistare la vittoria in maniera piuttosto netta con il punteggio di 6-4.

La polemica di Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas è apparso particolarmente nervoso nel corso del match e soprattutto alla fine del secondo quarto quando il greco si è lamentato nei confronti dell’arbitro (la stessa che lo aveva “aiutato” a battere Sinner a Montecarlo, ndr) per gli “urli” troppo prolungati del suo avversario. “Non mi lamento mai di questo ma è frustrante, subito prima di colpire sento ancora il suo grugnito”.

Sinner-Alcaraz: la sfida ritorna

Le semifinali del Roland Garros si giocheranno nella giornata di venerdì con Jannik Sinner che trova sulla sua strada per la finale ancora una volta il rivale e amico Carlos Alcaraz. I precedenti tra i due nel circuito ATP sono in perfetta parità (4-4) con lo spagnolo che ha avuto la meglio in occasione dell’ultimo incontro, la finale del Masters 1000 di Indian Wells. Nell’altra semifinale ci sarà sicuramente il norvegese Casper Ruud (grazie al forfait di Djokovic) mentre l’altro semifinalista verrà fuori dalla sfida tra Zverev e de Minaur.