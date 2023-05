Roland Garros: Alcaraz, “Posso vincere a Parigi”

Il n.1 al mondo spiega che a Roma era “stanco per i tanti impegni” ma di stare bene fisicamente

Il prossimo Roland Garros non ha un favorito assoluto, così Carlos Alcaraz (da lunedì prossimo nuovamente numero 1 al mondo) si candida come potenziale vincitore del torneo francese.

“Sia per i risultati che sto ottenendo sul campo sia per la fiducia che ho – ha dichiarato a La 7 Deportes – mi inserisco nella lista dei candidati che possono vincere il Roland Garros. La verità è che non ho paura di dirlo, così come ci sono altri grandi giocatori. Vista l’assenza di Rafa, Djokovic è uno dei candidati, come Sinner, Rune, ecc. Ora ci sono molti giocatori che possono vincere il torneo”. “Mi sento bene fisicamente – ha aggiunto poi il 20enne spagnolo – ho perso a Roma anche perché ero un po’ stanco per i tanti impegni, ma in questo momento non vedo l’ora di allenarmi e di prepararmi per il Roland Garros”.