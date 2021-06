Al Roland Garros, nella sessione serale non ci sono problemi per il numero uno al mondo, Novak Djokovic.

Il serbo passa il turno e batte l’americano Sandgren per 6-2 6-4 6-2 e si guadagna così la sfida all’uruguaiano Cuevas che si è imposto per tre set a zero a Pouille.

L’americano regge abbastanza per tutto il match per avere un crollo con un Djokovic che come spesso accaduto in questo 2021 è apparso un po’ nervoso.

OMNISPORT | 01-06-2021 23:17