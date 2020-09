Roland Garros, Cecchinato al terzo turno

Prosegue l’avventura di Marco Cecchinato al Roland Garros. Il tennista siciliano, semifinalista 2018, si è qualificato al terzo turno dopo aver steso l’argentino Juan Ignacio Londero, n.69 del mondo.

Successo in quatto set per l’italiano (6-3 6-2 5-7 6-2) in un match dominato dal numero 110 del ranking Atp.

A fare la differenza il rendimento di Cecchinato al servizio: ott 8 aces e 75% dei punti vinti con la prima di servizio, con il 54% dalla seconda.

Ora però il cammino si fa in salita: ai sedicesimi, infatti, l’avversario sarà il vincente dell’incontro tra il tedesco Alexander Zverev, testa di serie n.6 e finalista agli US Open, e il francese Herbert.

OMNISPORT | 30-09-2020 21:24