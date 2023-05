Roland Garros: Cobolli per la prima volta al main draw

Il tennista romano ha battuto Lokoli per 7-5 6-3

26-05-2023 14:00

Accesso al main draw del Roland Garros per Flavio Cobolli. Il tennista romano (n.159 del ranking) ha superato le qualificazioni battendo nell’ultimo turno Laurent Lokoli (n.198 ATP) con il punteggio di 7-5 6-3. In questo modo, al sesto tentativo in uno slam (il secondo a Parigi), Cobolli è riuscito a conquistare il suo primo main draw. Se il primo set è stato molto combattuto e il tennista romano al decimo game ha subito il contro-break del francese, prima di riportarsi avanti di un break e chiudere poi sul 7-5, il secondo set è stato dominato da Cobolli.

La qualificazione al main draw nei giorni scorsi era già riuscita a Zeppieri e Vavassori.