27-05-2022 21:09

Si sono giocati oggi gli incontri di terzo turno della parte bassa del tabellone del singolare femminile del Roland Garros. Spicca ovviamente, per i nostri colori, la vittoria di Martina Trevisan sull’australiana Daria Gavrilova, sposata Saville, ora la 28enne toscana affronterà la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, che ha fatto fuori la tedesca Angelique Kerber.

Grandi battaglie hanno visto protagoniste due svizzere: Belinda Bencic, campionessa olimpica in carica, è stata eliminata dalla canadese finalista degli ultimi US Open Leyla Fernandez, mentre Jil Teichmann ha battuto la bielorussa ex numero 1 del mondo Victoria Azarenka. Ecco i risultati odierni dall’alto in basso del tabellone.

M. Trevisan (Ita) b. D. Gavrilova Saville (Aus) 6-3 6-4

A. Sasnovich (Blr) b. A. Kerber (Ger, 21) 6-4 7-6(5)

L. Fernandez (Can, 17) b. B. Bencic (Sui, 14) 7-5 3-6 7-5

A. Anisimova (Usa, 27) b. K. Muchova (Cze) 6-7(7) 6-2 3-0 ritiro

E. Mertens (Bel, 31) b. V. Gracheva (Rus) 6-2 6-3

C. Gauff (Usa, 18) b. K. Kanepi (Est) 6-3 6-4

J. Teichmann (Sui, 23) b. V. Azarenka (Blr, 15) 4-6 7-5 7-6 (5)

S. Stephens (Usa) b. D. Parry (Fra) 6-2 6-3