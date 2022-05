Roland Garros donne: Trevisan al terzo turno

25-05-2022 20:39

Aveva un’occasione d’oro e non l’ha mancata: Martina Trevisan, fresca numero 59 del mondo, ha battuto nel secondo turno del singolare femminile del Roland Garros la polacca Magda Linette, numero 52 e che era stata protagonista all’esordio della clamorosa eliminazione della tunisina Ons Jabeur, numero 6 e la tennista più in forma del momento dopo Iga Swiatek.

6-3 6-2 in un’ora e 18 minuti il punteggio a favore della 28enne fiorentina che dopo il trionfo di Rabat, primo torneo da lei vinto nel circuito maggiore WTA, è in grande fiducia ma ora, lungo il suo cammino per eguagliare i quarti di finale raggiunti nel 2020 sulla terra rossa parigina, avrà un ostacolo comunque difficile, perché affronterà l’australiana Daria Gavrilova, ora sposata Saville, che ha rifilato un secco 6-4 6-2 alla veterana ceca Petra Kvitova, testa di serie numero 32.

Nel primo set Martina è andata avanti 5-2 con due break e la battuta a disposizione, realizzati nel terzo e nel settimo game, poi ha perso il servizio a 15 ma nel game successivo ha fatto un altro break portandosi a casa il parziale al quinto set point. La toscana ha ceduto la battuta nel primo game del secondo ma poi ha infilato quattro giochi consecutivi strappando per l’ultima volta il servizio a Linette nell’ottavo e ultimo game del set e del match.