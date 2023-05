Roland Garros: eterno Fabio Fognini, vittoria al debutto contro un Top 10

Il tennista ligure ha superato in tre set il canadese Felix Auger-Aliassime e si è qualificato al secondo turno del torneo del Grande Slam

29-05-2023 16:38

Debutto fantastico per Fabio Fognini in quello che è forse l’ultimo Roland Garros della sua carriera. Il tennista ligure ha battuto al primo turno del torneo di Parigi il canadese Felix Auger-Aliassime, centrando così la sua prima vittoria in carriera contro un Top 10 nel secondo torneo del Grande Slam della stagione.

L’atleta di Arma di Taggia ha dato spettacolo imponendosi in tre set con i parziali di 6-4, 6-4, 6-3 in due ore e diciotto minuti di partita.



Fognini, storica vittoria contro un Top 10 al Roland Garros

Fognini ha sfruttato appieno le difficoltà attuali del tennista nordamericano, arrivato al torneo parigino non nelle massime condizioni di forma. Ben otto i doppi falli di Auger-Aliassime, che ha faticato moltissimo al servizio.

Il tennista azzurro dopo un break al terzo gioco ha condotto sempre il primo parziale e ha chiuso 6-4. Nel secondo ha contenuto la reazione del canadese, che gli ha strappato il servizio in apertura, ha trovato subito il controbreak e poi ha vinto grazie ad un break decisivo al nono gioco.

Nel terzo Fognini ha giocato sulle ali dell’entusiasmo ed è volato immediatamente sul 3-0, limitando la reazione dell’avversario con alcuni colpi di altissima classe che hanno strappato gli applausi dell’esigente pubblico parigino. Augere-Aliassime ha invece ceduto di schianto, complice le condizioni fisiche precarie: “Dopo il secondo set, ho visto che Auger-Aliassime non riusciva a muoversi bene”, ha ammesso lo stesso Fognini al termine della partita.

Roland Garros, Fognini non vuole fermarsi qui

Battuta la testa di serie della sua parte di tabellone, ora Fognini può sognare di andare ulteriormente avanti nel torneo: al secondo turno affronterà l’australiano Jason Kubler, numero 69 del mondo, e parte favorito. In caso di vittoria se la vedrà con il vincente del match tra Ofner e Korda, prima di un possibile scontro agli ottavi di finale contro Stefanos Tsitsipas.

Roland Garros, Djokovic avanti tutta

Debutto positivo per Novak Djokovic al Roland Garros: l’ex tennista numero uno del mondo ha superato lo statunitense Kovacevic in tre set con i parziali di 6-3, 6-2, 7-6. Nessun patema per il campione serbo, nonostante un bisticcio con il giudice di sedia per un punto contestato.

Al secondo turno Nole, testa di serie numero 3 del tabellone, affronterà l’ungherese Fucsovics, che ha battuto per 3-1 il francese Grenier.