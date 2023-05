Roland Garros: Djokovic, “Sinner tra i favoriti per la torneo francese”

Per il campione serbo l’italiano sarà uno dei leader della prossima generazione

28-05-2023 16:35

I favoriti per il Roland Garros secondo Novak Djokovic? Li presenta direttamente lui durante la conferenza stampa prima del debutto in Francia, previsto per domani contro l’americano Aleksandar Kovacevic. “Carlos Alcaraz è il numero uno e probabilmente il grande favorito al Roland Garros – ha dichiarato Djokovic – Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev hanno iniziato a giocare alla grande sulla terra battuta. Poi ci sono Holger Rune, Casper Ruud e Alexander Zverev che sanno come affrontare i grandi tornei e possono battere chiunque”. Per poi aggiungere: “Ho citato alcuni dei nomi che sono in cima alla lista dei favoriti, ma ho dimenticato Jannik Sinner. Mi dispiace per questo. Sarà uno dei leader della prossima generazione insieme ad Alcaraz e Rune”.