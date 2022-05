Roland Garros, Federer: "Il recupero procede bene, mi sarebbe piaciuto giocare in Francia"

24-05-2022 19:22

Al momento non si ha una data certa sul ritorno in campo di Roger Federer, il Re del tennis moderno e tennista più amato dal pubblico di tutto il mondo, più di Rafa Nadal e certamente più di Novak Djokovic.

Al momento si sa che Federer prenderà parte alla Laver Cup e all’ATP di Basilea, suo torneo di casa, e dunque il suo rientro sembra previsto tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, ma bisogna anche considerare che Roger non gioca una partita ufficiale da Wimbledon 2021, ormai un anno fa (battuto da Hubert Hurkacz sul Centre Court, ai quarti). Dopo quella sfida, Federer si è di nuovo operato al ginocchio.

Intervistato da NOS Sport, Federer ha parlato del suo futuro:

“Sono felice di come procede il mio recupero. Mi sarebbero tanto piaciuto disputare il Roland Garros o qualunque altro torneo in questo momento, ma servirà ancora qualche tempo. Mi rimangono ancora diversi problemi al ginocchio, reduci dagli ultimi due anni, ma le cose stanno andando bene ora. In famiglia stanno tutti bene e io sono felice”.