Roland Garros, Federer medita il ritiro

Che Roger Federer sia venuto al Roland Garros anche per testare la propria condizione in vista di Wimbledon è un fatto noto.

Le cose stanno andando molto bene per lo svizzero, anche meglio del previsto, alla luce della facile qualificazione agli ottavi di finale dopo aver liquidato nell’ordine Denis Istomin, Marin Cilic e Dominik Koepfer, quest’ultimo sconfitto dopo una battaglia di tre ore e mezza.

Il prossimo avversario della testa di serie numero 8 sulla terra parigina sarà Matteo Berettini, numero 9 del seeding e uno dei tre italiani entrati nel tabellone dei primi 16 insieme a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Il match potrebbe però clamorosamente non disputarsi, come anticipato dallo stesso Federer.

“Non so se giocherò lunedì contro Berrettini – ha detto Roger in conferenza stampa – devo capire come starà il mio fisico e se ne ho per giocare ancora. Onestamente, non mi sarei mai aspettato di vincere tre match qua. Sono contento di aver giocato e vinto una partita di tre ore e mezzo, anche se non ero ancora pronto per uno sforzo di questo tipo“.

OMNISPORT | 06-06-2021 09:34