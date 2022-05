Roland Garros: Fognini si ritira per infortunio. Djokovic ok, Zverev rischia

25-05-2022 19:59

Si è già concluso per un infortunio il cammino di Fabio Fognini nel secondo turno del singolare maschile del Roland Garros 2022. Nel secondo turno il ligure di Arma di Taggia, che ieri ha compiuto 35 anni, si è ritirato per un problema alla caviglia destra quando era sotto 6-4 7-6 3-2 con l’olandese Botic Van de Zandschulp. L’infortunio si è concretizzato probabilmente quando Fabio era avanti 5-1 nel secondo set, infatti è stato rimontato e malgrado i numerosi bendaggi ha perso il parziale al tie-break e quindi, a metà del terzo set, dopo due ore di gioco ha gettato la spugna.

Per quanto riguarda alcuni dei big, altra vittoria in tre set per Novak Djokovic, che ha battuto col punteggio di 6-2 6-3 7-6 lo slovacco Alex Molcan in poco più di due ore e un quarto. Ha rischiato grosso invece il tedesco Alexander Zverev, che ha rimontato due set di svantaggio contro l’emergente argentino Sebastian Baez annullandogli anche un match point sul 4-5 del quinto set: 2-6 4-6 6-1 6-2 7-5 il punteggio a favore di Sascha in quasi tre ore e re quarti di gioco.