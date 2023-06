Roland Garros, Ivanisevic commenta Djokovic: “Slam? Aveva un altro spirito”

Il tecnico e psicologo di Djokovic in conferenza stampa: “Quello che conta per lui è lo Slam. Nole ha un software in testa che lo trasforma quando c’è in ballo un Major e questo è un torneo diverso da tutti”

12-06-2023 14:57

Novak Djokovic dopo la vittoria del Roland Garros può festeggiare, ma non ci si ferma di certo qui. Una componente fondamentale del successo del tennista di Belgrado l’ha giocata Goran Ivanisevic, ovvero il tecnico e lo psicologo di uno dei più grandi tennisti della storia.

“Il successo del 23° Slam del serbo, record alltime nel settore maschile, è qualcosa che non può che inorgoglire l’ex giocatore croato. Tuttavia, le motivazioni per allungare la striscia vincente ci sono tutte” riporta OA Sport.

Goran Ivanisevic, come riportato da OA Sport, si è concesso una lunga conferenza stampa ed ha analizzato diverse tematiche: “Nole non si è presentato a Parigi in una condizione straordinaria, ma questo non mi ha preoccupato. Montecarlo, Roma sono tornei che non contano. Quello che conta per lui è lo Slam. Nole ha un software in testa che lo trasforma quando c’è in ballo un Major e questo è un torneo diverso da tutti. Quando siamo arrivati qui, ho compreso immediatamente che aveva un altro spirito“.

Il coach del tennista serbo ha commentato l’aspetto legato alla gestione:“La squadra serve anche a questo, per incoraggiarlo nei momenti difficili. A volte non è semplice, ma fa parte del gioco. Di sicuro, ora sono felice e io sento sempre molto le partite, come quando giocavo“.

Prosegue poi Ivanisevic commentando poi riguardo l’obiettivo Grande Slam: “Due anni fa è stato molto vicino a centrare l’obiettivo. Quest’anno ha l’opportunità, ma c’è ancora molta strada da fare. Tuttavia, sono confortato dal fatto che abbia ancora risorse nel suo fisico, gestendo gli acciacchi che ha avuto. Ha motivazioni per nuove vittorie“.

In chiusura, un commento su Carlos Alcaraz: “E’ un giocatore straordinario che ha uno spirito in campo fantastico. Non so quanti Slam potrà vincere, ma sicuramente avrà tante chance. Sarà da temere in vista di Wimbledon, ma Novak c’è sempre e non si può mai scommettere contro di lui“.