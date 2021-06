Roland Garros, la Krejcikova conquista lo Slam di Parig! Pavlyuchenkova Ko al 3°

La nuova regina di Parigi è Barbora Krejcikova, che nella finale del Roland Garros 2021 stende la russa Anastasia Pavlyuchenkova per 6-1 2-6 6-4 in 1 ora e 58 minuti. Grandissima gioia per la tennista della repubblica ceca, che conquista il suo primo Major e che prima di oggi era riuscita a centrare questo obiettivo solo in doppio, dove ha vinto cinque volte( tre nel doppio misto, ndr). Per la russa, invece, si trattava della prima finale Slam, ed è diventata la prima tennista a raggiungere l’ultimo atto di un Major dopo averne giocati più di 50( 52 in tutto, ndr) dopo la vittoria in semifinale.

Pavlyuchenkova, nel game iniziale, ha approfittato dei due gravi doppi falli dell’avversaria, una sulla palla break, per portarsi subito in vantaggio. Questo sarà tuttavia l’unico e il solo game che si prenderà nel primo set. Per la ceca, importantissimi gli scambi dal fondo e l’aggressività in risposta.

Nella seconda frazione di gioco è stato uno schiaffo al volo a spostare gli equilibri. Pavlyuvhenkova ha annullato una pesante palla break con questo colpo e subito dopo sorpreso l’avversaria in risposta con un eccezionale rovescio lungo linea vincente. Momento di tensione nel 7° game del secondo set, quando la russa ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un problema alla gamba sinistra; problema che non le ha impedito di portare la disputa all’ultimo e decisivo set.

Nel terzo e ultimo set, il break che elegge la nuova regina di Parigi è quello del settimo game: Krejcikova piega le difese della Pavlyuchenkova e sferra il dritto vincente. La russa ha infine chiuso il match con un dritto terminato oltre la linea di fondo.

