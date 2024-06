Roland Garros, la rivelazione di Djokovic dopo l’intervento ma Wimbledon è a rischio. Alcaraz avverte Sinner

Novak Djokovic posta una foto dopo l’infortunio al ginocchio ma resta il dubbio sui tempi di recupero. Alcaraz entra già nel clima della semifinale con Sinnerc

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Novak Djokovic prova a tranquillizzare i suoi fan. L’ormai ex numero 1 del mondo si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo il problema al ginocchio che ha accusato nel match poi vinto contro Francisco Cerendulo, anche se i tempi di recupero in vista di Wimbledon e Olimpiadi restano ancora in dubbio.

Djokovic: “Ho preso decisioni difficili”

E’ stato lo stesso Novak Djokovic a prendere la parola dopo il suo infortunio e soprattutto dopo l’operazione al ginocchio. Il tennista serbo ha deciso di sgombrare il campo da illazioni e dubbi e sui social si è rivolto direttamente ai suoi fan: “Ho dovuto prendere delle decisioni difficili – ha scritto sulle sue pagine social – dopo aver subito una lesione al menisco durante la mia ultima partita. Sto ancora elaborando tutto ma sono felice di informarvi che l’operazione è andata bene. Sono riconoscente al team di dottori che mi è stato accanto così come per il supporto incredibile da parte dei fan”.

Wimbledon o Parigi: quando il rientro

Da lunedì il numero 1 al mondo sarà Jannik Sinner ma questa non sembra essere la preoccupazione e la priorità di Novak Djokovic che da tempo ha messo il suo mirino sulle Olimpiadi di Parigi e su quel successo che ancora gli manca: “Farò del mio meglio per essere sano e in forma per tornare in campo il prima possibile. Il mio amore per questo sporto è tanto e il desiderio di competere ai massimi livelli è quello che mi fa andare avanti”. In questo momento però sembra molto difficile che il serbo possa essere in campo a Londra per Wimbledon, sarebbe molto rischioso mettere il ginocchio sotto sforzo in così poco tempo e su una superficie complicata come l’erba.

Alcaraz avverte Sinner

Alle spalle di Djokovic, è pronta ad arrivare la nuova generazione quella rappresentata da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che domani scenderanno in campo per la semifinale del Roland Garros. Lo spagnolo sembra già pronto alla sfida ed è particolarmente attivo sui social: “Dopo un giorno di riposo torno in campo ad allenarmi, sono pronto alla semifinale di domani”, scrive lasciando capire di voler dare battaglia a Sinner in uno scontro che era atteso già prima dell’inizio dello slam francese.