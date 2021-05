Roland Garros, Martina Trevisan vince la battaglia con la Van Uytvanck

Primo turno concluso e vinto dopo una grande battaglia per Martina Trevisan. che all’esordio nel Roland Garros 2021 batte la belga Alison Van Uytvanck per 7-5 4-6 6-4 in due ore e 53 minuti. Nel secondo turno per lei ci sarà la sfida contro la romena Sorana Cirstea.

Nel primo set c’è uno scambio di break in avvio, poi Trevisan non concretizza due palle break nell’ottavo game. La belga ne approfitta e centra a quindici lo strappo che la manda a servire per il set. La Trevisan annulla 3 set point e poi trova il 5-5. Dopo altri game pesantissimi, Martina trova il 7-5 dopo 67 minuti di battaglia.

Nella seconda partita Trevisan sbaglia una palla break nel secondo game, ma poi risale dallo 0-40 nel quinto gioco per tenere il servizio. Uguale al primo parziale, il break arriva nel 9° gioco ed a centrarlo è la belga, che va così al servizio per il set. Questa volta Van Uytvanck non si fa sorprendere ed alla terza occasione centra il 6-4 in 58 minuti.

Il parziale decisivo si apre con dodici punti consecutivi vinti dalla giocatrice al servizio, ma nel quarto gioco, alla quarta opportunità, Trevisan centra il break. Lo strappo avviene quando la Trevisan trova il vantaggioodi 4-3, e da li in poi il match è indirizzato. L’italiana vince dodici degli ultimi quattordici punti giocati, chiudendo così sul 6-4 in 48 minuti che le vale il passaggio del turno.

OMNISPORT | 31-05-2021 20:55