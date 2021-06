Roland Garros, Musetti eliminato ma felice: "Ho giocato il miglior tennis della mia vita"

Lorenzo Musetti esce a testa alta dal Roland Garros 2021. Il carrarese, autore per lunghi tratti di una prova superba contro Djokovic, ha giocato un ottimo tennis per una settimana mostrando a tutto il mondo tennistico qualità e colpi che si spera possano portarlo davvero lontano.

Per questo motivo, l’allievo di Simone Tartarini ha archiviato positivamente il torneo parigino nonostante il k.o. contro il numero uno del mondo.

“Per me è stata un’esperienza fantastica: ho giocato sicuramente il tennis migliore della mia vita, non ho mai fatto così bene” ha detto Musetti in conferenza stampa prima di analizzare il match contro il serbo.

“I primi due set sono stati lunghissimi e, ovviamente, sono un po’ deluso per aver perso, ma devo considerare che ho giocato contro il numero 1 del mondo e l’ho messo in enorme difficoltà per ben due set. Poi lui ha iniziato a giocare alla grande e io ho accusato qualche problemino fisico, aspetto sul quale devo ancora lavorare tanto. Certamente la partita con Cecchinato, anch’essa di 5 set, è stata molto intensa e ha lasciato qualche scoria nel mio fisico. Probabilmente, se avessimo giocato al meglio dei 3 set, sarebbe stato diverso, ma non posso dirlo, sono due cose che non si possono paragonare”.

Nonostante l’esito del match contro il campione serbo, il bilancio di Musetti resta più che positivo.

“Rimango soddisfatto di quello che ho messo in mostra oggi e, in generale, durante tutta la settimana: era il mio primo Slam, eppure sono riuscito a giungere fino agli ottavi di finale, strappando due set al numero 1 del mondo. Mi porto dietro grandissimi ricordi e tantissime buone sensazioni. Adesso tornerò a casa per riposare un pochino, poi inizierò la preparazione in vista di Wimbledon”, torneo in cui il carrarese è più che deciso a far bene.

“Wimbledon è il mio Slam preferito: ho giocato su quei campi da Junior e mi sono trovato davvero bene, spero sia lo stesso quest’anno” ha infatti rivelato Musetti.

