Roland Garros: Nadal dubbioso sul suo futuro

01-06-2022 09:39

Rafael Nadal ha incastonato un’altra perla nella sua già ampia compilation di vittorie. Quella su Djokovic è senza dubbio una delle più belle e meritate: quattro set di livello assoluto che lo spagnolo ha portato a casa con il punteggio di 6-2 4-6 6-2 7-6 dopo quattro ore e sedici minuti di battaglia vera e propria.

In conferenza stampa post match, Rafa nadal non ha potuto non toccare la questione legata alla sua condizione fisica: “Non posso sapere con esattezza cosa accadrà dopo il Roland Garros. Non mi nascondo, so bene di avere una certa età e se non troviamo una soluzione per il problema del piede, per me sarà davvero difficile continuare a giocare. Adesso mi concentrerò sulla semifinale e vedremo come andrà. Faccio di tutto per cercare di giocare nelle migliori condizioni”.

Dopo la bella vittoria contro Djokovic, il maiorchino non si esalta e rimane con i piedi per terra, nonostante tutto il Philippe Chatrier, tifasse per lui. “Siamo sollo ai quarti di finale, adesso semi…non ho ancora vinto nulla. La serata è stata bellissima e cercherò in ogni modo di confermare il livello espresso oggi”. Probabilmente il pubblico e tutti i tifosi sanno che non sarò qui a giocare molte altre volte. Sentire il supporto delle persone su questo campo, che è il più speciale della mia carriera, è qualcosa di incredibile. Devo ringraziarli perché è anche grazie a loro che ho potuto raggiungere un livello che non pensavo di poter avere a mia disposizione”.

Venerdi Nadal scenderà in campo in semifinale contro il 25enne tedesco Zverev che ha eliminato Carlos Alcaraz per 3 set a 1.