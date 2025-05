Roland Garros, occhio di falco o no Zverev discute sempre con l’arbitro: e rischia di perdere l’orologio da 300.000$

In occasione del match vinto in rimonta alla grande contro De Jong, Zverev si è reso protagonista dell'ennesima contestazione con il giudice di sedia per una chiamata dubbia

Dopo un primo set di grande difficoltà Alexander Zverev è riuscito a sbarazzarsi in rimonta di Jesper De Jong con il risultato di 3-6 6-1 6-2 6-3, lanciando un segnale a Jannik Sinner, suo teorico avversario in semifinale al Roland Garros. Match in cui Sascha è stato protagonista anche dell’ennesima discussione con il giudice di sedia per un segno dubbio di una pallina, mentre in precedenza il tedesco era stato protagonista di un simpatico siparietto in cui ha rischiato di perdere il suo orologio di lusso dal valore di 300mila dollari.

Zverev rischia con De Jong, poi vince in rimonta

Prova di forza di Alexander Zverev, che dopo un’inizio complicato che lo ha visto subire un break in apertura e perdere il primo set 6-3 ha ribaltato Jesper De Jong nei successivi tre set vinti 6-1 6-2 6-3 grazie a una prova estremamente convincente e che testimonia il suo ottimo feeling sulla terra rossa del Roland Garros, dove al prossimo turno affronterà Flavio Cobolli, vincitore del derby contro Matteo Arnaldi.

Zverev discute con l’arbitro

Durante il match contro l’olandese, Zverev è stato protagonista dell’ennesima discussione con il giudice di sedia riguardo il segno di una pallina e una chiamata contestata dal tedesco. Atteggiamento di cui Sascha si è reso più volte protagonista – anche nella finale della passata stagione contro Carlos Alcaraz -, criticando anche l’utilizzo della tecnologia sulla terra rossa – con tanto di foto a un segno pubblicata sui social un mese fa per sbugiardare l’occhio di falco. Come in tutte le altre occasioni le lamentele di Zverev si sono però dimostrate inutili, con l’arbitro che anche in questa occasione non ha cambiato la propria idea.

Zverev scommette il suo orologio da 300mila dollari

Prima della partita Zverev era stato anche protagonista di un simpatico siparietto negli studi di TNT Sports riguardante il suo orologio modello Jacob & Co. Casino Tourbillon del valore di circa 300mila dollari e contraddistinto da una vera e propria roulette all’interno del quadrante, con il conduttore Adam Lefkoe che non ha potuto fare a meno di notarlo, scatenando la reazione di Sascha, che ha invitato i presenti a scommettere su un numero, affermando che in caso di scelta azzeccata avrebbe regalato al vincitore il proprio prezioso orologio. Fortunatamente per Zverev nessuno dei quattro ospiti ha indovinato dove si sarebbe fermata la pallina, potendo dunque mantenere la proprietà dell’orologio.