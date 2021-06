Roland Garros: orgoglio Berrettini, ma in semifinale va Djokovic

Non basta un grande Matteo Berrettini, è Novak Djokovic a qualificarsi alla semifinale del Roland Garros dopo un quarto combattuto e vinto dal serbo in quattro set per (6-3, 6-2, 6-7, 7-5).

Il campione serbo, reduce dalla vittoria in rimonta contro l’altro azzurro Lorenzo Musetti, a differenza dell’incontro con il tennista di Carrara ha giocato molto più solido e concentrato fin dai primi set, senza regalare praticamente nulla al romano, e non perdendo mai il servizio. Berrettini pur senza ottenere break ha resistito con tenacia, e ha vinto al tie-break il terzo set, allungando la sfida fino al quarto, conquistato 7-5 da Nole.

Djokovic ha raggiunto così la semifinale dello Slam parigino, dove affronterà il favorito numero uno del torneo, Rafael Nadal, che ha superato nell’altro quarto l’argentino Schwartzman e ha conquistato la tredicesima semifinale in carriera a Parigi.

LA GARA

Primo set equilibrato ma Djokovic vince tutti i punti decisivi, trova il break al quarto game e mantiene il servizio concludendo il parziale 6-3. Nole molto concentrato non lascia nulla neanche nel secondo set, dominato e chiuso 6-2 senza troppe discussioni.

Orgoglio Berrettini nel terzo set: il romano cresce nel servizio, si difende tenacemente, porta Djokovic fino al lottatissimo tie-break, dove riesce a imporsi 7-5 sfruttando anche alcuni errori al servizio del serbo.

Anche il quarto parziale si gioca in equilibrio: Berrettini mantiene più facilmente il servizio, e gioca con più fiducia rispetto ai primi set. La pausa forzata per far defluire gli spettatori a causa del coprifuoco non cambia il canovaccio, entrambi mantengono il servizio fino al dodicesimo, lunghissimo game, che Nole riesce a chiudere con grande fatica aggiudicandosi per 7-5 il set e quindi il match.

OMNISPORT | 09-06-2021 23:56