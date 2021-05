Roland Garros, rimonta pazzesca di Sinner: ora derby azzurro

Jannik Sinner supera il primo turno del Roland Garros contro Herbert, ma non senza soffrire. L’altoatesino domina il primo set 6-1, per poi crollare 4-6 6-7 nel secondo e nel terzo. Quarto set ricco di emozioni, con Sinner che annulla un match point del francese e chiude 7-5, pareggiando i conti. Nell’ultimo l’azzurro si impone 6-4: adesso derby con Mager.

Al termine del match, Sinner ha dichiarato: “Quando ho visto il tabellone e ho letto il nome di Herbert ho compreso che sarebbe stata una partita molto dura. Sapevo che avrebbe avuto il pubblico dalla sua parte, ma va bene perché è presente, quindi lo ringrazio di essere qui. Il tennis è uno sport folle, sono contento che sia andata in questo modo. Oggi sono sopravvissuto e sono contento di essere al turno successivo. Per vincere una partita del genere bisogna essere forti mentalmente, specialmente al meglio dei cinque set. Ci sono tanti momenti nel corso di una partita che possono farla svoltare. Sono contento di aver giocato con Pierre e di poter disputare un’altra partita a Parigi“.

Sinner affronterà quindi Gianluca Mager nel secondo turno, garantendo così almeno un italiano nel terzo. Giornata da ricordare per il tennista ligure, che per la prima volta ha vinto un match di uno Slam. Mager ha sconfitto Peter Gojowczyk per 6-2 3-6 6-4 7-5 in 2 ore e 36 minuti, dopo essere stato particolarmente bravo sulle palle break, salvandone 10 su 13 di cui 7/7 nel quarto e decisivo parziale.

Per quanto riguarda gli altri italiani in campo, il primo italiano ad uscire dal tabellone del Roland Garros è Lorenzo Sonego, che cede in 3 set a Lloyd Harris: 7-5; 6-4; 6-4 il risultato finale.

OMNISPORT | 31-05-2021 17:18