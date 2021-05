Roland Garros, ritorno vincente per Roger Federer: battuto Istomin

Sua Maestà Roger Federer è finalmente tornato, 487 giorni dopo l’ultima volta, a calcare i campi di un torneo dello Slam, in questo caso il Roland Garros 2021. E lo fa con una bella vittoria netta sul tennista Uzbeko Denis Istomin, 6-2 6-4 6-3 in un’ora e 33 minuti senza concedere neanche una palla break.

Partiamo dai freddi numeri. Agli infiniti record dello svizzero, oggi se ne aggiunge uno: quello dei primi turni superati, che diventano 64 su 64 da Wimbledon 2003, primo Slam messo in bacheca dallo svizzero. Non poteva essere Denis Istomin a rompere la tradizione nell’80esimo major con il basilese in campo: la 71esima vittoria a Parigi e la 363esima negli Slam sono cosa fatta.

Dopo l’Australian Open 2020 (Semifinale con Nole), dunque, lo svizzero torna in campo in un grande torneo, e le sensazioni fisiche, quelle più importanti a questo punto, sono davvero buone: il servizio funziona bene, gli scambi sono molto rapidi, e poi la classe, beh…quella c’è sempre. Ricordiamo che Roger è solamente al quarto incontro in tutto il 2021.

Ovviamente il test dà solo qualche indicazione ma non basta per spingerci oltre nei giudizi: per Istomin, proveniente dalle qualificazioni, era il primo match del 2021 a livello di tabellone principale. L’uzbeko non riesce mai a leggere il servizio del suo avversario e a proporgli una palla scomoda. Il primo set si conclude in 22 minuti, senza storia. Roger regge davvero bene fino al terzo set, quando inizia a stancarsi un po, ma il break del 3-2 toglie ogni velleità di rimonta all’uzbeko.

Al secondo turno il campione dell’edizione 2009 affronterà Cilic o Rinderknech.

Menzione d’onore pure per Medvedev, anche lui all’esordio in questo Roland Garros. l russo batte il kazako Bublik in meno di due ore 3 set a 0 col punteggio di 6-3, 6-3, 7-5. Ai 32esimi troverà uno tra lo statunitense Paul o l’australiano O’Connell.

OMNISPORT | 31-05-2021 18:56