Roland Garros, Sinner si qualifica in rimonta al terzo turno

26-05-2022 21:58

Vittoria con qualche patema per Jannik Sinner, numero 11 del tabellone del Roland Garros: il tennista azzurro ha piegato in quattro set lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 89 del mondo.

Partenza diesel per il giocatore altoatesino, che perde il primo set per 6-3. Poi la prestazione dell’Azzurro sale decisamente di tono, mentre cala l’iberico che comincia a sbagliare qualche colpo di troppo: Sinner vince il secondo e il terzo set per 6-4, poi chiude anche il quarto e decisivo parziale per 6-3 aggiudicandosi l’incontro.

Al terzo turno Sinner se la vedrà con lo statunitense McDonald, che ha battuto nettamente e a sorpresa Basilashvili in tre set: l’Azzurro dovrà alzare da subito la qualità delle sue giocate.