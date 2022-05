Roland Garros: subito fuori Naomi Osaka, mette in dubbio la partecipazione a Wimbledon

23-05-2022 14:23

Eliminazione a sorpresa al primo turno del Roland Garros.

Subito eliminata dal torneo femminile, la ex n.1 del mondo Naomi Osaka che a quanto pare mal digerisce l’aria di Parigi. La nippo-americana, ultimo tedoforo nell’Apertura dell’Olimpiade di Tokyo, è stata battuta 7-5 6-4 dalla statunitense Amanda Anisimova.

Proprio durante lo stesso torneo, l’anno scorso la Osaka si ritirò, dopo essersi rifiutata di partecipare a una conferenza stampa, spiegando di non volere contatti con i media rivelando più avanti, di avere seri problemi di depressione.

Sin dalle prime battute, la Osaka mostra di non essere molto a suo agio sulla terra rossa, passata sovente dai precisi rovesci della Anisimova che vince il match con merito. La statunitense adesso se la vedrà al prossimo turno contro la croata Vekic che ha a sua volta eliminato la svedese Mirjam Bjorklund per 2 set a zero.

Nel corso della conferenza stampa post gara, la Osaka annuncia tra le righe la sua probabile rinuncia a Wimbledon, data la decisione dell’ATP di non assegnare punti per la race a causa della scelta dell’All England Club di non far partecipare i tennisti russi e bielorussi in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. Queste le sue parole:

“Io trovo le motivazioni nei punti e nella possibilità di raggiungere la vetta delle classifiche mondiali. Non capisco che senso possa avere giocare a Wimbledon in questo momento. Il fatto che non verranno assegnati punti influisce molto sulla mia decisione di giocare o no il torneo di Londra. L’idea iniziale nel cambiamento dell’assegnazione dei punti era corretta, ma è stata messa in pratica in modo del tutto sbagliato”.