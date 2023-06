Roland Garros, Svitolina e la mancata stretta di mano a Sabalenka

L’ucraina aveva espresso chiaramente la propria posizione sulla stretta di mano con tenniste russe e bielorusse

06-06-2023 18:06

Al Roland Garros si infiamma la tensione tra i giocatori ucraini da una parte e quelli russi e bielorussi dall’altra. A peggiorare ulteriormente il clima c’è stato il gesto della bielorussa Aryna Sabalenka, che si è portata a rete in attesa della stretta di mano, al termine della partita contro l’ucraina Elina Svitolina.

A sottolineare il fatto è la stessa Svitolina in conferenza stampa. “Non so perché stesse aspettando, perché le mie dichiarazioni erano state abbastanza chiare sulla stretta di mano”. In effetti anche nei precedenti incontri contro tenniste russe o bielorusse Svitolina non ha mai effettuato il saluto.