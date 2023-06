Roland Garros, Zverev e Etcheverry staccano il pass per i quarti

Zverev liquida per 3-0 Grigor Dimitrov, stesso identico risultato tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry ed il giapponese Yoshihito Nishioka

05-06-2023 23:20

Al torneo del Roland Garros terminano anche gli ultimi due incontri prognati per la serata di lunedì 5 giugno. Passano il turno Zverev e l’argentino Etcheverry che, ora, si affronteranno ai quarti di finale.

La gara tra Dimitrov e Zverev

Grigor Dimitrov, dopo due ore e diciassette minuti, cade per 0-3 contro il tennista tedesco Alexander Zverev. 1-6; 4-6; 3-6 sono i risultati finali ottenuti al termine di ogni set. La prima frazione di gara non ha avuto molto da dire: il tedesco si è superato e, tutti i dati, confermano la superiorità dell’atleta nato ad Amburgo. Un ace, 10 punti vinti su 16 a disposizione dopo il primo servizio, 12 punti vinti dopo il servizio, 16 punti vinti in ricezione, 5 punti vinti – come massimo consecutivo – e ben 4 game vinti di fila. Numeri impressionanti ma che dimostrano la netta superiorità del tedesco nel corso della prima frazione di gioco. Nel secondo set il bulgaro ha fatto meglio, tanto da portarsi – con il parziale di 4 a 2 – sull’avversario. Nonostante la difficoltà Zverev è uscito bene dal momento di “buio” ed ha ristabilito la sua superiorità andando poi a vincere ben quattro game di fila ed andando a chiudere sul risultato di 4-6. La delusione per Dimitrov è molta, ed il terzo set è lo specchio di quello che è successo nei primi due. Ad Anzio dell’ultima frazione, Zverev si era portato sul parziale di 0-3. L’avversario ha reagito ed ha recuperato lo svantaggio pareggiando 3-3. Subito dopo però è riemersa la grande qualità del tedesco che, in tre game consecutivi, ha archiviato la pratica ed ha staccato il pass per il passaggio del turno.

La gara tra Etcheverry e Nishioka

Vince per 3-0 il tennista argentino Tomas Martin Etcheverry (classe 1999) contro il Giapponese Yoshihito Nishioka. Il parziale dice: 7-6; 6-0; 6-1 a favore dell’atleta nato a La Plata. Il primo set è stato il più equilibrato della partita: una volta giunti al tre break (dopo un parziale di 6-6) la gara era ancora molto equilibrata, solo alla fine l’argentino è riuscito ad imporsi per 10 ad 8 ed ad assicurarsi la prima frazione di gara. Successivamente, escludendo i primi due game, vinti comunque da Etcheverry, l’equilibrio si è perso: 6-0 secco che non lascia spazio a molte interpretazioni. L’ultima frazione vede Nishioka, sul parziale di 5-0 a favore dell’avversario, riuscire a strappare l’unico game degli ultimi due set. Dopo poco più di due ore termina l’incontro tra Etcheverry e Nishioka, continua il cammino importante dell’atleta natio di La Plata.