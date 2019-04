Rolando Maran chiede aiuto al pubblico

Il Cagliari cerca l’ultimo sforzo per la salvezza sul campo del Frosinone.

La squadra di Maran, che è a quota 37, vuole ottenere i tre punti che permetterebbero di vivere con serenità la parte conclusiva del campionato: "Incontreremo una squadra temibile in trasferta, dobbiamo cercare di aggredirli come non mai".

L'ex allenatore del Chievo chiede il supporto dei tifosi: "I numeri parlano chiaro: il Frosinone ha un rendimento buono, specialmente in trasferta. Concedono poco: servirà tanta pazienza, dobbiamo sfruttare la carica che ci darà il pubblico. L’entusiasmo è un qualcosa di positivo".



SPORTAL.IT | 19-04-2019 20:24