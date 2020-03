Rolando Maran non perde la calma

Terza sconfitta consecutiva per il Cagliari, contestato duramente dai propri tifosi al termine della partita contro la Roma.

Il girone d’andata da sogno è un ricordo, la vittoria manca da tre mesi e Rolando Maran non ha più parole per commentare la situazione, ma prova a pensare positivo: "Sono dispiaciuto per i nostri tifosi e per il presidente, per chiunque voglia bene a questa squadra – ha detto il tecnico trentino a 'Sky Sport' – C'è grande amarezza, ma vedere il cuore dei ragazzi fino alla fine è un segnale di quanto ci sia la voglia di non mollare. Ma i numeri sono questi e non possiamo nasconderci".

Sulla gara contro la Roma: "Abbiamo concesso troppe occasioni, ci abbiamo creduto fino alla fine ma non è bastato. Stiamo incontrando difficoltà e stiamo commettendo errori che paghiamo a caro prezzo".



SPORTAL.IT | 01-03-2020 22:24