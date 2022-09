Roma: a breve il rinnovo Zaniolo

17-09-2022 09:30

Mourinho ora si aspetta il salto di qualità definitivo da Zaniolo. I suoi strappi, la forza fisica, l’inventiva negli ultimi sedici metri, sono caratteristiche molto apprezzate dallo Special One. Dopo un’estate difficile, nella quale Mourinho ha temuto di perderlo, l’ex Inter si è sempre fatto trovare pronto ed ora la Roma lo vuole blindare. Sulla questione di rinnovo del contratto, i contatti tra Tiago Pinto e gli agenti sono frequenti per dare al classe ’99 un rinnovo a cifra top. Si tratto di un contratto complicato, anche se tra le parti in causa si vede la fumata bianca.