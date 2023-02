L'attaccante della Roma è uscito dopo un quarto d'ora del match contro il Verona

20-02-2023 08:40

E’ durata solo 15′ la partita di Tammy Abraham, uscito dopo un colpo fortuito al volto subito in uno scontro di gioco durante il match contro il Verona. L’attaccante inglese ha riportato una ferita sulla palpebra inferiore dell’occhio sinistro, che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento di sutura.

“Starò bene, grazie per i messaggi”, ha scritto sui social. Abraham cercherà di recuperare in tempo per la partita di Europa League di giovedì prossimo contro il Salisburgo: la Roma deve rimontare dopo la sconfitta per 1-0 della gara di andata.