Roma, allarme rientrato per Dzeko

Buone notizie in casa Roma giunte nelle ultime ore, nonostante la positività al Covid del nuovo dg Tiago Pinto. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca, dato in forse per la partita di domani, è risultato negativo al tampone e potrà raggiungere la squadra a Crotone.

Allarme rientrato anche per Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco – come riporta il Corriere dello Sport – aveva accusato un piccolo risentimento muscolare durante l’allenamento, ma domani sarà ugualmente in campo per provare a consolidare con i compagni il terzo posto in classifica.

OMNISPORT | 05-01-2021 23:42