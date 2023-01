Roma, Ballardini chiama Shomurodov alla Cremonese

25-01-2023 16:46

Eldor Shomurodov continua sicuramente ad essere tra i nomi più ricorrenti di questa (oggettivamente povera) sessione invernale di calciomercato. Dopo gli accostamenti a Torino, Verona, Spezia e anche Lille, sull’attaccante uzbeko è ora piombata la Cremonese su diretta indicazione del neotecnico Davide Ballardini.

Secondo Sportmediaset, infatti, Ballardini nutre particolare stima per Shomurodov, lanciato in Serie A ai tempi del Genoa e al giocatore non dispiacerebbe affatto riabbracciarlo. In più, i rapporti tra club giallorosso e quello grigiorosso sono ottimi sin dall’operazione Felix Afena-Gyan, trasferitosi in quel dello “Zini” a titolo definitivo a inizio stagione.

